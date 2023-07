L' ingorgo nei cieli

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 luglio 2023) Sarà un’estate complicata. Tra record di voli, aumento di passeggeri, carenza strutturale di personale, difficoltà logistiche negli scali. Intanto le compagnie, in previsione dei picchi di traffico, cominciano a «rimodulare» i propri programmi. Ritardi, disagi e cancellazioni si moltiplicheranno. Si entra in aeroporto come in una selva oscura. Ci si aggira fra i banchi del check-in e i gate con la speranza che la chimera della partenza (o, peggio, del ritorno) non riservi sorprese. Soprattutto questa estate si resta sempre più speso delusi e ci si trova catapultati in gironi infernali fra voli annullati da compagnie low cost, bagagli smarriti e ritardi interminabili. L’ultimo annuncio è dieci giorni fa: easyJet ha cancellato il 2 per cento dei voli programmati nel terzo trimestre di quest’anno, quello in cui ce ne sono di più. Parliamo di 180 mila passeggeri per 1.700 viaggi ...