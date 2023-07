Linari | «Oggi farei outing anche in Italia | vorrei che non ci vedessero più come mostri che portano malattie»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 luglio 2023) In occasione dell’avvio della Coppa del mondo femminile in Australia e Nuova Zelanda, La Repubblica intervista Elena, fiorentina che gioca con la Roma, con cui ha vinto l’ultimo scudetto. Ladice che la Nazionale si è preparata bene alla sfida di lunedì con l’Argentina, «curando ogni minimo dettaglio» e parla dell’esclusione a sorpresa di Sara Gama. «Ci ha un po’ sorprese e non è stato facile all’inizio. È una decisione della ct, si è presa le sue responsabilità e dobbiamo rispettarla. C’è amarezza malo stimolo a compattarci ancora di più: porteremo idealmente Sara con noi per dimostrarle che il gruppo è unito e che se arriveremo in alto saràper merito suo. Le ho scritto un messaggio ribadendole che per me è stato un onore averlacompagna di squadra. Sara è un idolo per ...