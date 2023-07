L’iconico maglione di pecora della principessa Diana andrà all’asta

I pezzi forti della capsule includonoa trecce con il ricamo ispirato alla racchetta, una polo a righe in spugna nella leggendaria palette di colori di Wimbledon con punte di ...Un sorriso ad accogliere i visitatori del sito,bianco e una borsa di lusso a coronare'elegantissimo outfit. Nessuno aveva mai visto Jannik Sinner in questa veste e nessuno si ......tennis style anche fuori dal campo Dal campo in erba più...(reinterpretata) è la nuova tendenza di Margherita Ceci C on'... Così come ilchevron , i cardigan annodati attorno alle ...

All'asta il maglione con la pecora nera di Lady D Euronews Italiano