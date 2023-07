Licola | concluso il percorso formativo di ‘Esserci nel quartiere’

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 luglio 2023) “Esserci nel quartiere”, questo il nome del progetto che ha visto protagonisti 40 ragazzi e ragazze in età compresa tra i 14 e i 25 anni a grave rischio di esclusione sociale, criminalità e devianza. A chiusura del, a, presso il SoharaLuxury club si è svolta una dimostrazione delle competenze acquisite e la consegna degli attestati formativi. Ildi inclusione sociale per ragazzi a rischio realizzato in partnership tra E.I.T.D. s.r.l., Orsa Maggiore cooperativa sociale e la Cooperativa sociale Marcellino Champagnat– Impresa sociale O.N.L.U.S. ha dato la possibilità concreta ai giovani di apprendere competenze spendibili nel mercato del lavoro. L’intervento, finanziato dal progetto PON Città Metropolitana di Napoli, è finalizzato, quindi, a favorire ...