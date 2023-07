Liberazione di Zaki | Tajani | ' Nessun baratto con Giulio Regeni | è un successo del governo'

Ladi Patrick, che ha usufruito della grazia presidenziale, avverrà nelle prossime ore. La gioia è condivisa da tutto l'arco costituzionale italiano ma c'è chi avanza sospetti su ...La7.it - La grazia concessa a Patrickdal presidente egiziano Al Sisi è stata annunciata dal senatore Filippo Sensi in diretta in Parlamento. Nell'aula del Senato le dichiarazioni del senatore ...'Nella vicenda Patrickla diplomazia italiana ha avuto 'un ruolo determinante insieme alla nostra intelligence ', è '... 'Intanto abbiamo portato a casa lae la grazia per questo giovane ...

Patrick Zaki torna libero dopo la grazia, oggi sarà rilasciato dal commissariato egiziano Sky Tg24

“Non c’è nessun baratto, nessuna trattativa sottobanco. Il governo è stato in grado di far tornare un giovane che rischiava di stare ancora un po’ di tempo in carcere”. Il ministro degli Esteri e vice ...La grazia concessa a Patrick Zaki dal presidente egiziano Al Sisi è stata annunciata dal senatore Filippo Sensi in diretta in Parlamento. Nell'aula del Senato le dichiarazioni del senatore del Partito ...