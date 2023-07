L’ex sindaco di Telese Carofano aderisce a Noi Di Centro

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito di un incontro e di un approfondito colloquio con il segretario nazionale di Noi diClemente Mastella,diTerme e attuale consigliere comunale Pasqualeha aderito a Noi Di. “Accolgo quest’ingresso con un caloroso benvenuto. L’esperienza politico-amministrativa di Pasqualesarà assai preziosa e potenzia il radicamento di Noi Diin un’area cruciale come la Valle Telesina. È statodiTerme per ben due mandati e ha ricoperto la carica di consigliere provinciale e di componente dell’esecutivo di Anci Campania: si tratta dunque di un’adesione di prestigio che sapremo valorizzare al meglio, conferendogli ...

Un addio all'Abruzzo e a'Aquila da parte di Romano, era stato del resto vaticinato nei mesi scorsi in alcuni post su facebook all'dell'Aquila, Massimo Cialente , medico, raccogliendo ...Il Faenza Padel è una società sportiva, composta datennisti, ... ieri pomeriggio è stata ricevuta a Palazzo Manfredi dal... un momento per ringraziare il Faenza Padel per'eccellente ...... esegretaria della Cgil Susanna Camusso a governare i dem ... responsabile Mezzogiorno del Pd, un dibattito a Napoli contro'... in primis Stefano Bonaccini ed il presidente dell'Anci edi ...