L’ex Juve sicuro | “Con Osimhen il Napoli può rivincere lo scudetto”

(Di giovedì 20 luglio 2023) Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma entus, tuttora in forze allo Sharjah, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”. Il tema discusso ha riguardato il cambio di panchina in casae perciò del passaggio da Spalletti a Rudi Garcia. Allenato da entrambi e vivendo il passaggio opposto, ha rivissuto i momenti con l’attuale tecnico francese delcon il quale è esploso e si è consacrato, con Spalletti poi, come uno tra i migliori centrocampisti della Serie A. Pjanic ai tempi della Roma con Rudi GarciaGarcia è il post-Spalletti, le sensazioni del bosniaco “È una scelta di continuità con Spalletti, che comunque è una perdita importante“: questa la dichiarazione di Pjanic che ha comunque elogiatoallenatore dell’Al Nassr per il modulo, il 4-3-3, e per la capacità di ...

