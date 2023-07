Leone in fuga a Berlino | è caccia al felino VIDEO

(Di giovedì 20 luglio 2023) E’ partita laal. E’ successo a, dove la polizia ha lanciato l’allarme, invitando la popolazione a rimanere in casa, mentre le forze dell’ordine sono impegnate a ricercare l’animale selvatico, che sarebbe in. L’operazione delle forze dell’ordine è iniziata con l’invio di due elicotteri, ampliata poi in mattinata con un centinaio L'articolo proviene da Il Difforme.

La polizia ha avvertito gli abitanti della zona sud - occidentale di Berlino di rimanere in casa perché si sta cercando un animale selvatico nell'area, probabilmente una leonessa fuggita da qualche ...Caccia alla leonessa per le strade di Berlino. La polizia tedesca sta infatti cercando dall'alba di giovedì un 'felino selvatico' innella zona del Brandeburgo, subito a sud di Berlino, probabilmente una leonessa. La polizia del Land ha avvertito gli abitanti del pericolo, invitandoli a non uscire e a non far uscire i propri ...La polizia tedesca sta cercando dall'alba un 'felino selvatico' innella zona del Brandeburgo, subito a sud di Berlino, probabilmente una leonessa . La polizia del Land ha avvertito gli abitanti del pericolo, invitandoli a non uscire e a non far uscire i propri ...

Germania, avvistata a Berlino leonessa che gira per la città. La polizia la sta cercando Sky Tg24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...A sud di Berlino una leonessa sta terrorizzando gli abitanti. L'animale è stato filmato da un passante, ecco le immagini dell'animale in fuga ...