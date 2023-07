Lento ma costante Il nuovo approccio della controffensiva ucraina

Leggi su formiche

(Di giovedì 20 luglio 2023) A più di un mese di distanza dal suo timido inizio, ladelle forze armate ucraine sembra procedere a ri. Negli ultimi 50 giorni le truppe di Kyiv sono riuscite a riprendere il controllo di una porzione di territorio con un’estensione di circa 250 km2, equivalente al terreno guadagnato dalle forze armate russe nei sei mesi precedenti. Tuttavia, questo risultato non è stato dato da un importante avanzata in un singolo settore, bensì da tanti piccoli guadagni marginali lungo la linea del fronte. Del resto, che le forze armate ucraine avrebbero portato avanti questacon estrema cautela non è affatto una novità: i vertici militari di Kyiv hanno sottolineato in più occasioni come la preannunciata operazione, preceduta da mesi di addestramento degli effettivi e di accumulo di asset militari, si sarebbe ...