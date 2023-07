Tu hai rapporti con'. Come se prima i governi del Pd non ... "Diamo la colpa al caldo" Poi'elogio al premier: 'Bene, detto ... 'Bene, detto fatto in 24 ore è arrivata la, che è una ...Al - Sisi ha concesso laanche a Mohamed al - Baqer ,'avvocato di Alaa Abdel Fattah, il più noto prigioniero politico egiziano, come riporta il quotidiano statale al - Ahram .Si discute dellaconcessa dall'a Patrick Zaki nel corso della puntata ...'intelligence pure, quindi Zaki torna a casa. ...

L’Egitto grazia Zaki, Meloni: «Oggi sarà in Italia» Corriere della Sera