(Di giovedì 20 luglio 2023) "Guardando la prestazione della Reddi adesso, non mi piace dire che sia impossibile raggiungerli, ma è molto difficile. Però dobbiamo sempre lavorare su questo progetto, capire i punti deboli e ...

Tra l'altro, le impossibiliBull (nella classifica costruttori hanno più del doppio dei punti sulle Mercedes, seconda; in quella piloti, Max è a +99 sul compagno di squadra 'Checo' Perez ) si ..."Guardando la prestazione dellaBull di adesso, non mi piace dire che sia impossibile raggiungerli, ma è molto difficile. Però ... Charlessi prepara al week end di gara di Budapest con la ...... con i due titoli iridati saldamente in pugno all'accoppiata formata da Max Verstappen e dalla... VEDI ANCHE Sainz assolve il muretto Ferrari: "Siamo stati sfortunati"minimizza i team radio ...

Leclerc 'la Red Bull è lontana, ma sappiamo dove migliorare Tiscali

Weekend all’insegna della Formula 1 con il Gran Premio d’Ungheria 2023 di domenica 23 luglio, 11a prova del campionato. Partendo dal presupposto che la corsa al mondiale piloti sembra ormai essere… Le ..."Guardando la prestazione della Red Bull di adesso, non mi piace dire che sia impossibile raggiungerli, ma è molto difficile. (ANSA) ...