Le prestazioni di Vingegaard al Tour de France e la terribile cultura del sospetto

(Di giovedì 20 luglio 2023) È grazie allo stupore, alla nostra tendenza a cercare di stupirci, che lo sport è diventato un pezzetto irrinunciabile delle nostre vite. I grandi atleti hanno da sempre pungolato il nostro stupore, hanno fatto strabuzzare gli occhi, scucito degli “incredibile” alle nostre bocche. Sono uomini come noi, ma fatti meglio. Fanno cose che noi non riusciremmo a fare e questo ci stupisce. Povero stupore. Ora è un po’ in crisi. Era un sentimento positivo, va mica così recentemente, sembra diventato un problema, un segnale di disgrazia, di crollo imminente. Soprattutto nel ciclismo. In questodei corridori di stupore ne hanno distribuito a pacchi, soprattutto Jonase Tadej Pogacar ne hanno distribuito a pacchi. Si sono attaccati, staccati, inseguiti, temuti, rispettati, stuzzicati, sportivamente e ciclisticamente ...