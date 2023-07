Le più belle frasi per i nipoti | da una zia amorevole e simpatica

Leggi su dilei

(Di giovedì 20 luglio 2023) Non c’è niente di più speciale che il rapporto che si instaura tra una zia e i suoini: è un legame ricco d’amore e di complicità, di piccoli segreti e di sgarri alle regole che mamma e papà non dovrebbero mai venire a sapere. C’è una magia incredibile che corre tra i loro sguardi, un’emozione che non trova nome e che non può essere espressa a parole. Ma ci sono alcune splendideche possono descrivere l’esperienza unica di diventare zia e di condividere la vita con i propri, arricchendola giorno dopo giorno con tante avventure meravigliose. Su DiLei abbiamo raccolto le citazioni famose e gli aforismi più belli che raccontano proprio il rapporto tra zia e nipote, per cercare di dar voce al modo in cui insieme rendono migliore la vita l’una degli altri, ma anche al modo in cui un solo sorriso è per loro sufficiente per ...