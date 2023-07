Le Cronache di Narnia | Greta Gerwig sulla regia | Sono terrorizzata

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 20 luglio 2023)ha parlato di uno dei suoi prossimi progetti dietro la macchina da presa, Ledi. Nella settimana dedicata soprattutto a Barbie, il suo ultimo film da regista,sta già pensando al suo prossimo progetto, la nuova versione de Ledi, che pare spaventi non poco la star di Frances Ha. "Ne ho davvero paura, il che mi sembra un buon punto di partenza. Penso che quando ho paura è sempre un buon segno. Forse quando smetterò di avere paura sarà un modo per dirmi 'Ok, forse non dovrei farlo'. No, ne. È straordinario, quindi vedremo, non lo so" ha dichiarato.ha aggiunto che le piacerebbe avventurarsi anche in …