Le camicie per l’estate 2023

(Di giovedì 20 luglio 2023) Anche quest’anno in passerella abbiamo visto molti marchi proporre uno stile over dai colori accesi, tagli minimalisti dal tocco glam oppure classiche button down e slim fit, insomma ne abbiamo per tutti i gusti. Oltre al cotone leggero e al lino, per la stagione estiva i grandi marchi hanno deciso di sperimentare con i tessuti come il nylon e l’organza trasparente. Ma cerchiamo di approfondire il discorso nello specifico, avete mai fatto caso ai dettagli di una camicia? Cosa ci spinge a preferirne una anziché l’altra? A parte la scelta del tessuto utilizzato, ciò che differenzia una camicia dall’altra è la trama, anche chiamata “armatura” ovvero lo schema di intreccio dei fili di ordito con quelli della trama, che forse anche inconsapevolmente può diventare tra i requisiti più importanti nella scelta del capo. Tra i più famosi possiamo parlare di Tela, per un effetto piano, Saia o ...