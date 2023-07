(Di giovedì 20 luglio 2023) AURONZO DI CADORE - Seconda uscita stagionale per ladi Maurizio Sarri, che dopo aver sconfitto nella prima amichevole l'Auronzo di Cadore per 16 - 0, affronterà gli sloveni del. ...

... che dopo aver sconfitto nella prima amichevole l'Auronzo di Cadore per 16 - 0, affronterà gli sloveni del. Calcio d'inizio in programma alle ore 18. Il match sarà visibile suStyle ...Bilbao (Esp) 05:00(Ita) -(Slo) 14:00 Antalyaspor (Tur) - Alanyaspor (Tur) 15:00 Milan (Ita) - Lumezzane (Ita) 17:00 Apollon (Cyp) - Inter Bratislava (Svk) 18:00 APOEL (Cyp) - Volos (...Tutte le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di, match valevole per la seconda amichevole precampionato 2023 della formazione laziale. I ragazzi allenati da Maurizio Sarri, dopo aver cominciato la loro preparazione in vista dell'...

Lazio-Primorje, dove vederla in tv Corriere dello Sport

Lazio-Primorje, domani pomeriggio va in scena la seconda amichevole della squadra di Sarri: ecco dove seguirla Archiviata la vittoria in amichevole con l’Auronzo, la Lazio domani è pronta ad affrontar ...Altra seduta d’allenamento sotto la fitta pioggia per la Lazio di Maurizio Sarri in quel di Auronzo di Cadore. La formazione biancoceleste ha svolto la seduta pomeridiana presso il campo Zandegiacomo ...