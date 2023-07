Lautaro Martinez | clamorosa offerta dall’Arabia Saudita Le cifre

Leggi su inter-news

(Di giovedì 20 luglio 2023) Già è arrivata unaper. Il calciatore argentino ha attirato l’interesse così come tanti altri, ma per ora nessuna risposta secondo Cesar Luis Merlo di Tyc Sports. CLAMOROSO – 60 milioni all’anno per 4 stagioni: questa l’arrivata a. Nessun via libera dal calciatore per la trattativa con il suo club, quindi l’Inter può essere tranquilla per adesso. Anche per l’argentino si apre questa possibilità, i contatti con i nerazzurri non ci sono ancora stati. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...