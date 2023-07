L’aumento dei prezzi Dazn coincide con l’approvazione del ddl anti-pirateria

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il testo del ddlè stato approvato, dopo il consueto passaggio alla Camera, anche dal Senato lo scorso 12 luglio. All’AGCOM, secondo questo nuovo testo, spettano nuovi poteri per bloccare le piattaforme che trasmettono illegalmente gli eventi live – dallo sport ai programmi di intrattenimento -. Come? Dopo la segnalazione dei titolari dei diritti, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni può intervenire in modo “tempestivo”, ovvero entro trenta minuti, ordinando l’oscuramento del sito che si è reso responsabile della trasmissione illegale. Arriva quasi in concomitanza condi questo ddl, come stiamo raccontando oggi, la notizia deldeiper vedere le partite di calcio su. LEGGI ANCHE >>>ha realmente ...