L’ascesa di Vox in Andalusia spiega perché l’estrema destra potrebbe andare al governo

(Di giovedì 20 luglio 2023) Siviglia, Spagna. «A settembre, in Spagna ci sarà undi, e Vox sarà parte di questo» afferma Iñaki Amoroto. Amoroto, direttore commerciale, vive a Siviglia – città capoluogo della regione meridionale dell’– sostenitore del partito di estremaVox sin dalla sua fondazione nel 2013. Secondo gli ultimi sondaggi, le elezioni di domenica 23 luglioro portare Vox a far parte del prossimospagnolo assieme al più moderato Partido Popular, ponendo fine alsocialista di Pedro Sanchez, e insediando il primonella storia democratica della Spagna a cui partecipa un partito di estrema. In, regione tradizionalmente legata al ...

... alla crisi del Partito Popolare per gli scandali di corruzione fino all'al potere del Partito Socialista con'appoggio del partiti di estrema sinistra e secessionisti.contro la comunità ...Le elezioni del 23 luglio, volute da Sánchez per arginaredelle destre, non hanno un esito scontato. PP epropongono una ritirata sui diritti sociali e civili, PSOE e Sumar insistono sul miglioramento delle condizioni di vita, in continuità con ......previste per dicembre 2023) per cercare di frenarenelle ... a favore del Partito Popolare, con il possibile ingresso di...