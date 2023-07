L’agente si sbilancia sull’obiettivo | “Perfetto per Napoli”

(Di giovedì 20 luglio 2023) Le parole dell’intermediario sul profilo in ottica, ritenuto il calciatoreper la situazione degli azzurri. Il calciomercato degli azzurri traballa ancora in fatto di colpi in entrata, con il solo Pierluigi Gollini ufficializzato dalfin qui. Con Faraoni e Caprile in pugno però, il club partenopeo promette un’esponenziale crescita nei prossimi giorni, con i tanti profili che continuano a susseguirsi sui taccuini della società azzurra. In particolare, un calciatore accostato ai partenopei è stato oggetto di discussione da parte di un intermediario di mercato, che reputa il suddetto come un profiloper le richieste dele di Rudi Garcia. “per il”, Colasanto elogia Lo Celso Uno dei nomi in ottica mercato che ha ...

... ha dichiarato: 'Ti dico che il mioè già in contatto con ...stati dei complimenti e un feedback positivo per come ho gestito'... Non me'aspettavo, non simai. Anche gli altri hanno ...Queste le prime parole della Pimenta che dunque non sisul futuro di Verratti. Successivamentebrasiliana ha anche risposto ad una domanda su un possibile ritorno in Serie A: "...Per il loro futuro,'avvocato non si, ma lascia aperto ... Con'arrivo di Haaland al Manchester City, gli uomini di ... Per me, come, spero non ci siano altri trasferimenti di questa ...