L’Agcom tiene d’occhio la situazione di Tim

(Di giovedì 20 luglio 2023) Agcom, il faro sulle Tlc tra crisi e attesa sulla rete Tim Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 19 «Il nuovo mondo dell’always connected incide in profondità sul tessuto sociale e trasforma i rapporti al suo interno, esercitando un effetto aggregante, ma anche polarizzante». E ancora: «Cambiano anche il concetto di spazio e gli ambiti territoriali. Le sfide imposte dal web sono globali e la dimensione utile per affrontarle è quanto meno quella continentale, sia pure costantemente integrata dall’azione dei legislatori e dei regolatori nazionali e dalla cooperazione tra le autorità nazionali». Davanti al presidente del, Giacomo Lasorella, ci sono i deputati e il vicepresidente della Camera, Sergio Costa; i numeri uno delle altre Autorità di vigilanza; i rappresentanti delle associazioni come Massimo Sarmi per Asstel e Andrea Imperiali per Auditel e alcuni ...