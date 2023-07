L’aeroporto di Orio incontra le Orobie con l’esposizione Vette di Luce

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 20 luglio 2023)al Serio. Un intenso dialogo tra fotografia e pittura con leposte come soggetto dominante. Nella terza tappa del percorso artistico costruito dall’Accademia Carrara sul territ, le opere del fotografo-alpinista Naoki Ishikawa e del paesaggista ottocentesco Costantino Rosa comunicano tra di loro in un connubio di tradizione e modernità. Dalla stretta collaborazione con la sezione bergamasca del CAI e condial Serio nascediSpin-Off, un progetto espositivo originato dal desiderio di portare le montagne orobiche direttamente nella HelloSky Lounge dello scalo di, luogo di transito per milioni di turisti. “In collaborazione con l’Accademia Carraradi...