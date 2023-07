La web agency come partner strategico per il successo nell’internet marketing

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ogni azienda conosce a fondo il proprio settore, ma comunicarlo nel modo giusto al target giusto è tutt’altra cosa. Se si vuole diventare un punto di riferimento nel proprio settore e ampliare il proprio mercato è necessario fare un ulteriore investimento e affidarsi a un’agenzia digitale che individui le giuste strategie da applicare al progetto, ma facciamo un piccolo passo indietro. Perché è importante “essere” sul web I dati più recenti, raccolti dagli uffici di statistica, evidenziano che ogni giorno nel nostro Paese si registrano in media 51 milioni di connessioni, mentre gli utenti attivi delle piattaforme social sono circa 43 milioni e più dell’87% di essi sono acquirenti digitali. Inutile dire quindi che, a oggi, la presenza online per un’azienda è necessaria, ma non sufficiente. Oggi in rete “ci sono” proprio tutti e di conseguenza è fondamentale distinguersi, ...