La vincitrice della quarta puntata in onda su Rai 2 va ad aggiungersi alle altre finaliste | Ayumi Flambé | Meusa Du Champ | She Funk e The Nancies

(Di giovedì 20 luglio 2023) Per Non sono una signora si avvicina la finale. Dopo gli appuntamenti delle scorse settimane, stasera21.20 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay va inla. La Drag Queenva a completare la rosa dei finalisti, che torneranno sul palcoscenico per provare ad aggiudicarsi la vittoriaprima edizione del programma. A novembre arriva “Drag Race Italia”, il talent show con protagoniste otto drag queen ...

Molto istituzionale, Snchez per la prima volta ha difeso in modo molto esplicito la continuita'coalizione. La veraconclude Juliana e' stata Yolanda Daz, con la sua grande verve.Infatti possono scegliere se salvare (e quindi mandare in finale) l'ultima Drag Queen rimasta in gara prima. Alba Parietti non se lo aspettava, il suo show raggiunge ottimi ascolti: ...Per sapere però chi sarà l'avversariaVbc dovremo attendere l'iniziostagione: la squadra sorteggiata per incontrare il sodalizio di strada Baslenga sarà laWEVZA Cup. La ...

CHALLENGE CUP: PER LA VBC C'E' LA VINCITRICE DELLA ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

RIETI - Parte questa sera con una anteprima di lusso la I edizione del Mompeo International Short Film Festival, concorso per cortometraggi che si terrà nel paese sabino domani e sabato.Prende il via la I edizione del Mompeo International Short Film Festival - MISFF, concorso per cortometraggi che si terrà nel borgo sabino dal 21 al 22 luglio ...