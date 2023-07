Laha convocato l'incaricato d'affari iracheno dopo l'assalto dell'ambasciata a Baghdad, nell'ambito delle proteste per i roghi del Corano.Venerdì 22 giugno Drysdaleun'assemblea urgente: l'obiettivo è fare blocco contro le ... Viene dalla. Si chiama Björn Borg .... 30 giugno, il semestre di presidenza dellain seno al Consiglio dell'Unione europea. Dopo l'... leggi anche Spagna, destra vince elezioni locali e Sanchezvoto anticipato Cos'è il ...

La Svezia convoca l'ambasciatore iracheno Agenzia ANSA

La Svezia ha convocato l'incaricato d'affari iracheno dopo l'assalto dell'ambasciata a Baghdad, nell'ambito delle proteste per i roghi del Corano. (ANSA) ...Di Redazione Online La manifestazione di oggi è stata convocata dai sostenitori del religioso sciita Muqtada Sadr per protestare contro il secondo incendio del Corano previsto in Svezia da settimane C ...