La stampa blasonata continua a ignorare gli scrittori indie Eppure qualcosa si muove

(Di giovedì 20 luglio 2023) Lo scorso mese Nomisma ha pubblicato uno studio sulle vendite nelle librerie in Emilia Romagna che ha causato il malcontento tra gli autoriperché, come al solito, non sono stati presi in considerazione. A questo ho dedicato una mini-inchiesta su Leggereonline.com raccogliendo gli sfoghi degli autopubblicati. Che glisiano consideratidi serie B è una vecchia storia.lentamentesiperché il Salone del Libro di Torino da due anni dedica uno spazio con workshop proprio agli autopubblicati. Inoltre, in giro per l’Italia stanno nascendo incontri e manifestazioni aperti anche ai self o addirittura firmacopie riservati a questi autori. Ad esempio, Elisabeth Jennings organizza da anni laUnconference a Matera dove arrivano da ...