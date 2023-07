La scelta folle di Asgren e compagnia al Tour de France non era folle. Quella di van Aert era giusta

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 20 luglio 2023) Pensare di poter sfidare il volere del gruppo in tre in una tappa dove salita ce ne è poca e di velocisti e di gregari ancora molti è un'idea se nonquantomeno insana. Soprattutto se il gruppo di secondi non ne lascia molti, al massimo poco più di novanta. Se si è però alti forti e resistenti, e Jonas Abrahamsen, Kaspere Victor Campens alti forti e resistenti lo sono, tre virgulti di corridori, è tutto un po' meno, pur rimanendo insano. Se a un certo punto arriva pure Pascal Eenkhoorn, che al pari degli altri tre è un tronco di pino in bicicletta e che per di più è compagno di squadra di uno dei tre, Campens, ecco che l'idea diventa ancor menoe un filo un po' meno insana. E così dal “davvero lo stiamo ...