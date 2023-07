La Russia impone limitazioni agli spostamenti dei diplomatici Uk | “Risposta ad azioni ostili”

(Di giovedì 20 luglio 2023) Mosca ha impostodeibritannici sul territorio russo. La decisione è stata comunicata dal ministero degli Esteri dellaall’incaricato d’affari britannico Tom Dodd. Dodd è stato convocato al ministero giovedì mattina e durante la sua permanenza negli uffici è stato “informato” della “introduzione di una procedura di notifica per i viaggi dei dipendenti della missione diplomatica britannica” in, ha affermato la diplomazia russa in un comunicato. Laha motivato la sua scelta come ritorsione “inad” del Regno Unito, convinto sostenitore finanziario e militare dell’Ucraina. Il provvedimento riguarda il personale accreditato ...

Imposte sanzioni contro 120 persone ed entità con l'obiettivo di «ostacolare la Russia nel suo sforzo bellico contro l'Ucraina» ...La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commenta il recente vertice tra Ue e Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) a Bruxelles.