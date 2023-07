La rinascita culturale di Rimini passa da Fellini ma anche da cibo | storia e festival

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 20 luglio 2023) Quando si parla diil pensiero va immediatamente ai quindici chilometri di spiaggia bagnata dal mare Adriatico, colorata da ombrelloni perfettamente allineati e da cabine ritinteggiate in primavera per rimettere a nuovo quello che la salsedine ha sbiadito in inverno. Poi si pensa al divertimento, agli amori estivi, ai tanti locali, alle feste e alle discoteche non più così numerose come qualche anno fa. Tutte caratteristiche di una città che ha saputo creare un prodotto turistico unico e che ogni estate porta in una provincia che si estende sulla costa per poco più di quaranta chilometri quasi quattro milioni di visitatori. Ma i trend turistici, si sa, sono in continua evoluzione enon è mai stata abituata a subire i cambiamenti. Anzi, molte volte le nuove tendenze partivano proprio dalla città romagnola. Qui sono stati aperti i primi ...