La ragazza e l' ufficiale | anticipazioni 21 luglio 2023 | Seyit e Sura decidono di sposarsi

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 20 luglio 2023) La settima puntata de Lae l'andrà in onda venerdì 21su Canale 5 alle 21.35 circa. In questo nuovo appuntamento,, per evitare di mettere in pericolo, si vedrà costretto a mentirle. Poco dopo, però, si farà perdonare chiedendole di sposarlo ed i due inizieranno subito i preparativi per le nozze. Tuttavia, Petro continuerà ad agire nell'ombra contro l'amico e cercherà di sabotare il matrimonio. Lae l', episodio 19:mente aper proteggerlapasseranno l'intera giornata a chiedere informazioni sulla famiglia della giovane. Non essendo riusciti a scoprire nulla, faranno ritorno all'hotel Cheref dove saranno ...