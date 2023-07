La Promessa anticipazioni 21 luglio 2023 | Jana sconvolta dalla dichiarazione di Manuel

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 20 luglio 2023) Nella puntata del 21de Laè ancora scossa dopo lad’amore die il loro bacio, ma è determinata a mantenere la distanza tra loro. Nel frattempo, Petra è furiosa per il coinvolgimento di Lope nella frode ai danni dei marchesi e farà di tutto per cacciarlo. Romulo minaccerà Mauro di licenziamento per porre fine alla sua relazione con Leonor, ma l’amore tra i due è più forte. Il barone continuerà a causare problemi sia a Teresa che a Pia, portando a un incontro violento con quest’ultima. Puntata de La, 21, Turbamenti d’amore e decisioni difficili Il cuore diè in tumulto dopo la confessione d’amore di. Sebbene il bacio sia ...