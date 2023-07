La Partita del Cuore per la Romagna | Stasera in prima serata su Italia1

1 Sono arrivate le scelte ufficiali di Stefano Pioli in vista dellaMilan contro il Lumezzane e ci sono delle esclusioni importanti, che confermano quanto rivelato ieri: Ante Rebic, Divock Origi, Mattia Caldara e Marko Lazetic non sono stati inseriti nella ...Le immagini della sconfitta 1 - 0Lione contro il Manchester United nella sfida amichevole disputata ad Edinburgo. L'unico gol dellaè stato il gran colpo al volo di Donny van de ...PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE20 LUGLIO 2023 Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi [ AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI ] *:in corso di svolgimento ARGENTINA ...

Napoli-Anaune, dove vederla oggi in TV su TV8 e in streaming: canale in chiaro e orario dell'amichevole Sport Fanpage

La prima giornata del Mondiale è iniziata con la notizia della sparatoria in un edificio del centro di Auckland. La comitiva azzurra, dopo lo spavento e qualche ora di attesa, ha avuto il via libera ...