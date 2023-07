La partita del cuore per la Romagna | squadre | giocatori | streaming | diretta tv | come donare su Italia 1

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ladelper la, conduttori, a che ora inizia, orario,tv, calciatori, telecronisti, ospiti, artisti,, numero,1 Questa sera, giovedì 20 luglio 2023, insu1 dalle ore 21.15 va in onda inda Rimini Ladelper la, un evento benefico a sostegno della raccolta fondi Mediafriends per aiutare le persone più fragili gravemente colpite dall’alluvione di maggio. La conduzione è di Veronica Ruggeri, con la partecipazione di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi. A sfidarsi in questa amichevole sono la Nazionale ...

La Nazionale Italiana Cantanti e il Golden Team per la Romagna scendono in campo per LaCuore per la Romagna a sostegno della raccolta fondi Mediafriends a favore delle persone più fragili colpite dall'alluvione. L'appuntamento è per stasera, alle ore 21.05 su Italia1.

La partita del cuore per la Romagna: squadre, giocatori, streaming, conduttori, a che ora inizia, orario, diretta tv, calciatori, telecronisti, ospiti, artisti, come