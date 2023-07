La moda è femmina. Se non fai la business manager

Leggi su amica

(Di giovedì 20 luglio 2023) Perché, se non avete passato l’ultima settimana su Marte, ieri era la novità del giorno? Per quale motivo ci si è precipitati a scrivere su social di varia natura e a commentare la notizia che Francesca Bellettini, già Presidente e Ceo di Saint Laurent è ascesa a Kering Deputy Ceo, ovvero amministratrice delegata del gruppo francese cui dovranno riportare tutti gli altri amministratori delegati? È il segno di una ristrutturazione di un’azienda che fattura bilioni e bilioni di euro che, – in un mondo ideale – dovrebbe essere riportata nelle pagine economiche dei giornali. Nata a Cesena nel 1970, Bellettini viene da un solido background finanziario, che nasce da Investments banking presso Goldman Sachs International, Deutsche Morgan Grenfell e Compass Partners International, per poi ...