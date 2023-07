La leggenda di Bennie | l’enorme mostro timido che abita il Lago di Garda

(Di giovedì 20 luglio 2023) Dietro la maestosa serenità delle acque deldisi cela un antico e affascinante mistero:, il presuntodeldi. Nel corso dei secoli, numerose leggende e avvistamenti hanno alimentato il fascino intorno a questa enigmatica creatura, catturando l’immaginazione di locali e turisti. Le storie deldeldirisalgono a molti secoli fa e si sono tramandate di generazione in generazione.– chiamato così per ricordare il vecchio nome deldi, Benaco – è descritto come una creatura gigantesca, simile a un serpente o un’anguilla, con un lungo collo e occhi luminosi. Secondo le leggende, ilvive nelle ...

Una cinquantina di brani per un bel quintetto dove, con il leader, spiccaMaupin (sax, ... rispetto agli esordi, è fortemente rimaneggiata, ma c'è ancora, per un'ultima apparizione, una...Una cinquantina di brani per un bel quintetto dove, con il leader, spiccaMaupin (sax, ... rispetto agli esordi, è fortemente rimaneggiata, ma c'è ancora, per un'ultima apparizione, una...