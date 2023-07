TORINO - Da Cristiano a Cristiano. Da Ronaldo, simbolo dell'età dell'oro, a Giuntoli, architetto di un'epoca che dovrà necessariamente essere di risparmi, tagli e attenzione ai conti. Lariparte da nuovi parametri perché, come ha ricordato recentemente l'amministratore delegato, Maurizio Scanavino, "il quadro economico - finanziario della società che è ancora piuttosto complicato"...... 'Puntiamo fortissimo su di lui ', eppure come tutti i giocatori della rosa dellaanche il bomber classe 2000 davanti a un'offerta congrua al suo valore potrebbe partire. Offerte che, date le ...Solo che la Juventus non può affondare il colpo per Lukaku se prima nonVlahovic. 'A quanto ... A far pendere la bilancia dalla parte dellalo stipendio da oltre 12 milioni a stagione, ben ...

La Juve vende: da Vlahovic a Bonucci, così può incassare 100 milioni Corriere dello Sport

Qualcuno ha notato che Berlusconi se ne sarebbe andato meglio dell'Avvocato. Dal suo testamento non è scaturita quella guerra intestina da tragedia attica (Margherita contro i propri figli) che dilani ...Ospite di TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. E' sempre più il mercato degli attaccanti, da ...