La Juve annuncia il rinnovo del gioiello della cava

Lantus ha provveduto a rinnovare i contratti di alcune delle perleTra loro c'è il, Fabio Miretti Lantus continua a pianificare la sua rosa per la prossima stagione e, nel suo impegno per ringiovanire il modellohato ildel contrattomassima promessa. La 'Vecchia Signora' ha ufficializzato pochi giorni fa la partenza di Angelo Di Maria e Piazza Giovannientrambi 35enni, e ha provveduto a rinnovare i contratti di alcuni giovanili affinché nel prossimo futuro la rosa bianconera ...

La Juventus intantoil prolungamento del contratto di Fabio Miretti. Il centrocampista ha firmato fino al 2027. Arrivato nel 2011 nel settore giovanile juventino, dal 2021 - 22 è stato ...Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone C LaStabia ha battuto la concorrenza e si è aggiudicato le prestazioni di un nuovo elemento offensivo. Il club gialloblè, come annunciato attraverso i canali ufficiali, ha definito la trattativa per ...Un cambio radicale con tanto di rinuncia che, a questo punto, cambia totalmente il mercato delle bianconere: i dettagli. Sampdoriail disimpegno dall'attività femminile nel settore professionistico; il Parma pronta a subentrare nella Serie A femminile. In una mossa inaspettata che ha scosso il panorama del calcio ...

La Juventus annuncia la partnership con NEXEN TIRE Juventus Football Club

(Adnkronos) – Non c’è Adrien Rabiot tra i giocatori della Juventus convocati dall’allenatore Massimiliano Allegri per la tournee estiva negli Stati Uniti. L’elenco dei convocati: Szczesny, Perin, Pins ...Giornata di presentazioni ufficiali, Timothy Weah a Torino e il centrocampista olandese Tijjani Reijnders a Milano, mentre l’Everton brucia i rossoneri per Danjuma superando l’offerta ...