La Golden Elite vince la guerra | il commento di All About Elite!

(Di giovedì 20 luglio 2023) La AEW ha fatto tappa a Boston in vista della terza edizione dello speciale televisivo Blood & Guts. Lo show ha mantenuto un livello altissimo dall’inizio alla fine, si tratta di uno dei migliori episodi di Dynamite dell’anno, ed oltre al main event abbiamo assistito a tanti avvenimenti significativi. Jack Perry ha vestito in modo perfetto i panni da heel ed è riuscito a portarsi a casa il titolo FTW, la vicenda tra Callis e Jericho diventa sempre più calda, la storyline tra MJF ed Adam Cole prosegue a gonfie vele ed infine abbiamo assistito al violento quanto spettacolare Blood & Guts Match. L’analisi dell’episodio Come di consueto Massimo Del Prete e Paolo Ascolese (Zona Wrestling) in compagnia dei loro ospiti, hanno avuto modo di analizzare e commentare l’ultimo episodio di Dynamite in quel di All. La trasmissione ...

Some participants of last night's brutal Blood & Guts match on "AEW Dynamite" have posted pictures of the gory aftermath to social media.Former AEW Women's World Champion Dr. Britt Baker, D.M.D. says she will win a Blood and Guts match in All Elite Wrestling someday.