La fotografia di nudo è lo specchio di una società in costante mutamento

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ladiè erede delpittorico. In Occidente, quest’ultimo nasce durante l’età vittoriana e da subito viene censurato, attraverso l’utilizzo della velatura. Le prime figure interamente spoglie si avranno infatti solo nel diciannovesimo secolo, quando personaggi appartenenti al mondo della mitologia, come per esempio le Amazzoni, iniziarono a essere rappresentati nella loro completa nudità, che assumeva un valore simbolico di idealizzazione storica del passato. Nel 1866 Gustave Courbet realizza L’Origine del mondo, ispirandosi probabilmente a uno degli scatti del suo collaboratore Auguste Belloc, realizzati con una macchina stereoscopica, riconoscibile per i suoi due obbiettivi paralleli ed equidistanti dagli occhi. Negli anni seguenti il legame tra pittura e pellicola si consoliderà progressivamente e la ...

... in uno strepitoso video, come si vede la nostra Galassia ad occhiodal deserto più scuro del ... Accade, quindi, che unaastronomica, anche di pochi secondi di esposizione, mostri molti ...Il primo fa laalle percezioni del Paese, ed è proprio così : La maggioranza delle ... Si è messo aper ricostruirsi. Ha toccato il fondo e dato il via a una risalita in cui tutte le ...... Senegal, per il sopracitato "Organetto" si aggiudica il premio per la miglior. Infine, ... Ne hanno inoltre messo aogni particolarità nascosta, a partire dall'affascinante necropoli di ...

Il nudo nelle foto in mostra a Stellata - Ferrara il Resto del Carlino

Si è svolta ieri, lunedì 17 luglio, a Reggio Calabria presso Libro Amico di Aurelio Arcano, la presentazione del libro di Vincenzo Furfaro, Carne Nuda. A moderare l’incontro Katia Germanò. Alcuni pass ...Paola Di Benedetto ha ufficializzato la relazione con il calciatore Raoul Bellanova: la prima foto di coppia entusiasma i fan.