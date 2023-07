La famiglia di Andrea Purgatori accusa | è stato curato male

(Di giovedì 20 luglio 2023) AGI - Sulla morte del giornalista e scrittore, avvenuta mercoledì per una malattia fulminante, la procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disporrà l'autopsia per accertare le cause del decesso. Gli inquirenti acquisiranno anche le cartelle cliniche per verificare se diagnosi e cure siano state corrette. In una nota, ladiha fatto sapere che a seguito di denuncia, i carabinieri del Nas, al comando del colonnello Alessandro Amadei, coordinati dal prore aggiunto Sergio Colaiocco e dal pm Giorgio Orano "stanno conducendo indagini per fare luce sulla correttezza delle diagnosi e delle cure apportate al loro caro, deceduto il 19 luglio 2023 dopo solo due mesi dalla diagnosi iniziale". "In particolare - si legge ancora ...

