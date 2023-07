La Curva Nord vuole insegnare l’interismo a Cuadrado Gli racconterà anche del caso-Boiocchi?

'Fino a oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare', il testo dello striscione dei tifosi interisti delladavanti alla sede del Coni a Milano.Ci sono alcuni tifosi rosanero, circa ottanta, fra cui anche quelli della12. Seconda amichevole stagionale per il Palermo . La squadra di Corini torna sul campo di Ronzone per affrontare ...Visite mediche e firma sul contratto per Cuadrado, accolto da uno striscione dellanerazzurra che non ha troppo gradito l'operazione. Altrettanto ha fatto, ma senza alcuna "contestazione" il Milan che ha accolto ufficialmente Reijnders. Attende invece di vestirsi di viola ...

StampaLa Curva Nord dello stadio Arechi resterà chiusa anche per il prossimo campionato. L’indisponibilità del settore popolare per i tifosi granata anche in occasione del prossimo campionato di serie ...Strana la vita del tifoso interista nei giorni in cui il proprio club spadroneggia sui media italiani a livello di calciomercato. A far notizia, più che gli acquisti, sono gli ...