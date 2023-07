La cena stellata per 1000 persone diventa un grande e grosso caos | in pochi riescono a mangiare | qualche cameriere sviene e il primo arriva a mezzanotte

(Di giovedì 20 luglio 2023) Attese infinite, pietanze servite fredde, camerieri costretti a fare un chilometro per portare un piatto dalla cucina alla tavola. Doveva essere un evento unico nel suo genere la serata “Tra il mare e le stelle”, lagourmet a dieci mani organizzata sul molo di San Benedetto del Tronto, ma nel giro di poche ore si è trasformata in una puntata di Cucine da incubo in versione. Le premesse perché fosse una notte indimenticabile c’erano tutte ma quasi subito gli oltre mille partecipanti hanno capito che la catastrofe era dietro l’angolo. La classica “delle beffe”, stando al racconto di Gambero Rosso. LASTELLA “DA INCUBO” DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO Sulla carta doveva essere un evento unico nel suo genere e così è stato. Anche se il finale immaginato era totalmente diverso. Gli organizzatori avevano ...

...a pranzo dalle ore 12 e adalle 19. Info e contatti: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata. Come arrivare :di ...A San Benedetto del Tronto organizzata unaper mille persone, ma è flop. I clienti: 'Vogliamo i soldi indietro' ' Tra il mare e le stelle ': così è stata chiamata lagourmet di cinque chef stellati per mille persone che è ...... in occasione delle stelle cadenti, chi più in alto sale più stelle cadenti vedrà! Giovedì 10 agosto Al rifugio pian munè a 1535 metri,di San Lorenzo. Menù tipico con degustazione vini ...

La cena stellata per 1000 persone diventa un grande e grosso caos: in pochi riescono a mangiare, qualche… Il Fatto Quotidiano

"Appare inconcepibile, dapprima che sia stato pensato un aiuto economico ad un evento a scopo di lucro ma poi, alla luce dei fatti, ancor più grave se i soldi pubblici vengano erogati dopo la pessima ...L’ Irlanda concentra in una superficie non particolarmente ampia una ricchezza unica di sapori.