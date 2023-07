La beneficenza | i pandori | il rimborso | perché le aziende di Chiara Ferragni sono state perquisite dalla GdF

(Di giovedì 20 luglio 2023) La Guardia di Finanza è arrivata ieri nelle sedi milanesi delledi. Il Nucleo Speciale Antitrust delle fiamme gialle ha perquisito Fenice e The Blonde Salade Crews. Nell’ambito del procedimento aperto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla presuntadeiBalocco. Secondo l’ipotesi investigativa dell’Antitrust non si trattava di verala cifra era stata già decisa. L’istruttoria vuole accertare se siano stati ingannati i consumatori.è amministratrice delegata delle due imprese dal 2017. L’associazione di consumatori Codacons aveva fatto partire una segnalazione all’inizio di gennaio. L’istruttoria Il procedimento è avviato nei confronti di Balocco ...

Ispezioni negli uffici di due aziende di Chiara Ferragni, finite sotto la lente dell’Antitrust per la campagna promozionale 2022 del pandoro Balocco. L’Autorità garante ...L’Antitrust ha esteso alle società Fenice e TBS Crew, riconducibili a Chiara Ferragni, il procedimento nei confronti della Balocco.