Kenya | proteste a Nairobi contro il carovita

Lacrimogeni della polizia sui dimostranti, arresti, lanci di pietre e copertoni bruciati nelle principali citt delper la prima delle tre giornate didi piazza contro il governo e il carovita annunciate dall'opposizione. I manifestanti, scesi in strada sfidando le diffide lanciate dal governo, dopo ...Scuole e attivit commerciali chiuse, trasporti pubblici fermi e polizia in assetto antisommossa nella capitale Nairobi, in vista dell'ennesima giornata dicontro il carovita in, lanciate dall'opposizione al governo del presidente William Ruto. Come riporta il sito Nation Africa, le forze dell'ordine presidiano le vie d'accesso al centro ...Lacrimogeni della polizia sui dimostranti, arresti, lanci di pietre e copertoni bruciati nelle principali citt delper la prima delle tre giornate didi piazza contro il governo e il carovita annunciate dall'opposizione. I manifestanti, scesi in strada sfidando le diffide lanciate dal governo, dopo ...

Kenya: nuove proteste dell'opposizione per il carovita, chiuse le ... Rivista Africa

Lacrimogeni della polizia sui dimostranti, arresti, lanci di pietre e copertoni bruciati nelle principali città del Kenya per la prima delle tre giornate di proteste di piazza contro il governo e il c ...Lacrimogeni della polizia sui dimostranti, arresti, lanci di pietre e copertoni bruciati nelle principali città del Kenya per la prima delle tre giornate di proteste di piazza contro il governo e il c ...