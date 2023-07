Juventus | UFFICIALE il rinnovo di Miretti fino al 2027

Fabio Miretti ha rinnovato il suo contratto con la, il club ha ufficializzato il nuovo legame fino al 2027. "Una crescita costante quella di ...ogni situazione - si legge nella nota...Ad annunciarlo è stata la stessaattraverso un comunicato. Massimiliano Allegri (LaPresse) - Calciomercato. ItPer il centrocampista non si esclude una cessione in prestito secco ...Calciomercato, il centrocampista si lega ai bianconeri per altri quattro anni. Ma non è esclusa l'ipotesi prestito. Laaccelera. Ha fretta di concludere nuove operazioni, sia in entrata che in uscita. Cristiano Giuntoli va come un treno in questi giorni. L'obiettivo è sistemare ogni cosa prima del debutto in ...

Juventus, UFFICIALE: nuova partnership commerciale | Mercato Calciomercato.com

Adesso c’è anche l’annuncio: un giovane rinnova fino al 2027! Lavorare bene sulle uscite sarà fondamentale, quest’anno più che negli altri, in casa Juventus. Ancor di più se la Uefa… Leggi ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...