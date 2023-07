Juventus e Milan | quanto costano gli esuberi fuori rosa

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 luglio 2023) Gentilmente accompagnati alla porta, sollecitati, pregati (non in ginocchio), blanditi e anche un po' minacciati. Messi, tenuti giù dagli aerei che portano verso le ricche tournée estive in giro per il mondo, l'ultima frontiera dall'ex idolo, bandiera, magari capitano e comunque obiettivo di mercato della scorsa estate o poco più in là. Fa niente se a terra restano calciatori corteggiati per mesi e poi bruciati in un paio di stagioni, con stipendi che li rendono invendibili e che costringono il club di turno a manovre lacrime e sangue sul bilancio per cercare di uscire dall'investimento sbagliato. Benvenuti nella novità dell'estate 2023 che poi tanto novità non è. Metterel'esubero, spingerlo in un angolo sperando che accetti una qualsiasi delle offerte esotiche in arrivo al suo procuratore. ...