Juventus | calciomercato | gli ultimi movimenti | acquisti | cessioni | indiscrezioni

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) Stiamo per imboccare lo striscione dell’ultimo chilometro per quanto riguarda il mese di luglio, per cui ilestivo in direzione del campionato 2023-2024 entra ufficialmente nella sua fase più calda, e non solo per questioni meramente legate alla colonnina di Mercurio. Sembra che questa situazione possa coinvolgere quasi tutte le 20 squadre partecipanti la prossima Serie A. Tranne, la. Il club bianconero, infatti, mai come in questa finestra di mercato, sembra muoversi con estrema circospezione. Lo supponevamo tutti, ma le parole del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sono andate a confermare l’assunto. La società torinese non ha la minima intenzione di gettarsi suscriteriati o, per meglio dire, non positivi a livello di bilancio, per cui per il momento preferisce pensare a sfoltire la ...