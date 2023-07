Juve | l’amichevole di Villar Perosa cancellata per capienza limitata e sicurezza dell’impianto CorSera

(Di giovedì 20 luglio 2023) Proprio nell’anno in cui lafesteggia i 100 anni della famiglia Agnelli al timone del club, il club bianconero ha deciso di cancellare la tradizionale amichevole in famiglia a. Un appuntamento fisso delle estati bianconere, che andava avanti dal 1959. Lo ha annunciato ieri il sindaco di, Marco Ventre, su Facebook. «Con grande rammarico e dispiacere sono stato informato stamattina dalla società F.C.ntus della decisione unilaterale di non mettere in programma il consueto vernissage a. Avremmo voluto ricordare e festeggiare i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli con una grande festa di sport e del popolontino. Spero che nel libro della nostra storia questa sia l’unica ...

