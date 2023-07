Juve | i convocati per i match negli Usa | c'è Pogba | fuori Bonucci e Rabiot

Juventus, iper la tounrée Di seguito la lista dei giocatorida Massimiliano Allegri: Szczesny Perin Pinsoglio Daffara Danilo Gatti De Winter Bremer Rugani Alex Sandro Huijsen ......calciatori a disposizione di Xavi per le amichevoli pre stagione negli Stati Uniti Di seguito idel Barcellona per la tournée in cui affronterà, Arsenal, Real Madrid e Milan....Giuntoli in casaaspetta offerte irrinunciabili per Vlahovic e Chiesa, mentre Allegri ... UFFICIALE l'acquisto di Cuadrado.19.01 - Pioli ne esclude tre: nonper la tournée.18.44 - Inter, ...

Convocati Juventus per la tournée in America Goal.com

Dal 21 al 3 agosto la Juventus sarà negli Stati Uniti per la classica tournée estiva. La squadra di Massimiliano Allegri ha in programma tre amichevoli in terra americana. Rispettivamente il 23 e il ...La Juventus ha diramato la lista dei convocati in vista della tournée negli Stati Uniti. Confermate le assenze dei giocatori esclusi dal progetto tecnico tra cui Leonardo Bonucci. Mancherà anche ...