Juve | i convocati di Allegri per la tournée americana

(Di giovedì 20 luglio 2023) Idiper ladella: Pogba e McKennie in gruppo, non c’è Adrien Rabiot Laha reso nota la lista deiper la, in cui i bianconeri affronteranno Barcellona, Milan e Real Madrid. Presenti Pogba e McKennie, fuori lista gli esuberi e Adrien Rabiot. Portieri: Daffara, Perin, Pinsoglio, Szczesny.Difensori: Alex Sandro, Bremer, Cambiaso, Danilo, De Winter, Gatti, Huijsen, Rugani.Centrocampisti: Barrenechea, Fagioli, Kostic, Locatelli, McKennie, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge, Pogba, Rovella, Weah.Attaccanti: Chiesa, Kean, Iling-Junior, Milik, Soulé, Vlahovic, Yildiz. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

